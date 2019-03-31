Giresun'un Espiye ilçesinde sonuçlar açıklandı! Giresun'un Espiye ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mustafa Karadere kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mustafa Karadere 5 bin 62, İYİ Parti adayı İbrahim Önal 4 bin 537, MHP adayı Tuğrul Yanıkoğlu 959 oy aldı. Karadere'nin özgeçmişi Espiye ilçesinde doğan Karadere, ilköğrenimini Espiye'de ortaöğrenimini ise Ankara'da tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Karadere, iş hayatına atılarak kendi fındık firmasını kurdu. AK Parti'nin kurucu üyelerinden olan Karadere, AK Parti Giresun İl Başkanlığı'nın çeşitli kademelerinde görev aldı. 1995-2005 yılları arasında Giresun Ticaret Borsasında Başkan Vekilliği görevinde bulunan Karadere, 2005 ve 2009 yılında Giresun Ticaret Borsası Başkanlığı'na seçildi. Karadere, 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Belediye Başkanı olarak seçildi. İngilizce bilen Karadere, evli ve 5 çocuk babasıdır.

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