Giresun'un acı günü! Cemal Öztürk’e veda

Bilkent Şehir Hastanesi’nde vefat eden 26. ve 27. Dönem Giresun Milletvekili Cemal Öztürk için Çanakçı ilçesine bağlı Akköy köyünde cenaze töreni düzenlendi. Akköy Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, AK Parti Milletvekili Ali Temür, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, İçişleri eski Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz ile çok sayıda belediye başkanı, siyasetçi, bürokrat ve vatandaş katıldı.

Cenazede konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cemal Öztürk’ün hem aile dostu hem de dava arkadaşı olduğunu belirterek, "Cemal abimizin mümin bir kişiliğe sahip olduğuna şahidiz. Rabbim cennetinde en güzel makamları nasip etsin. Memleketi için hem özel sektör hem de siyaset hayatında önemli hizmetler yaptı. Hastalığı sürecinde de sabrı ve metanetiyle örnek oldu. Tüm ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum" dedi.

Giresun İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay’ın yaptırdığı helalleşmenin ardından Öztürk’ün cenaze namazı baba dostu Yusuf Ziya Sipahi tarafından kıldırıldı. Cemal Öztürk, aile kabristanlığında toprağa verildi.