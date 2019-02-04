0553 313 94 23

Giresunspor'da Ümit Özat ile yollar ayrıldı

- Kulüp başkanı Sacit Ali Eren:- "Kısa bir süre önce kulübümüzde göreve başlayan değerli hocamız Ümit Özat ile hiçbir maddi beklentisi olmaksızın karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız"

04 Şubat 2019 Pazartesi 12:25
Giresunspor'da Ümit Özat ile yollar ayrıldı


GİRESUN (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, teknik direktör Ümit Özat ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Kulüp başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, Ümit Özat ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını belirtti.

Eren, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kısa bir süre önce kulübümüzde göreve başlayan değerli hocamız Ümit Özat ile hiçbir maddi beklentisi olmaksızın karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emekleri için kendisine ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki teknik direktörlük hayatında başarılar dileriz."

Karadeniz temsilcisinde bu sezon göreve gelen üçüncü teknik adam olan Ümit Özat, takımın başında ligde sadece 18. haftada Eskişehirspor, 19. haftada Osmanlıspor ve 20. haftada da Tetiş Yapı Elazığspor maçlarına çıktı.

Giresunspor bu karşılaşmalarda, evinde Osmanlıspor'a 2-0 kaybederken, Eskişehirspor ve Tetiş Yapı Elazığspor ile de deplasmanda golsüz berabere kaldı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 12:25
  1. Futbol
  2. Giresunspor
  3. Spor Toto 1. Lig
  4. teknik direktör Ümit Özat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Albayrak ve Gül'ün tebrik kartları öğrencileri sevindirdi
    1. Albayrak ve Gül'ün tebrik kartları..
    2. İngiltere Guaido'yu "geçici devlet..
    3. Mehmet Demirkol'dan Kagawa yorumu:..
    4. İspanya Guaido'yu "geçici devlet..
    5. TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var Programı
    6. Turkcell'in Hesabım uygulamasının yeni..
    7. TEB'den kredi kampanyası
    8. Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Ordu'da..
    9. Darbeci hainden mahkemeye 'darbe'..
    10. Dünya Para-Tekvando Şampiyonası..
    11. 'Antibiyotiğe karşı onu tüketin'
    12. Quaresma'nın yeni adresini açıkladı!..
    13. Beymen Club'tan "Sevgililer Günü"..
    14. Enflasyon gıdadan beslendi
    15. "Kupada yolumuza devam etmek istiyoruz"
    16. Emekçilerin hakları kollanmalı
    17. Giresunspor'da Ümit Özat ile yollar..
    18. Giresunspor'da Ümit Özat'la yollar..
    19. Dağıtım bedeli bizde %35, Avrupa’da %50
    20. İngiltere'den skandal Venezuela kararı!
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
    'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"
    Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"

    Günün Karikatürü

    03 Şubat 2019
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    Bakan Soylu: Ben İçişleri Bakanıyım ürktüm, korktum!
    Bakan Soylu: Ben İçişleri Bakanıyım ürktüm, korktum!