0553 313 94 23

Giresunspor'da teknik direktörlüğe Ümit Özat getirildi

- Başkan Sacit Ali Eren:"Giresunspor'umuza Ümit Özat hayırlı olsun"

07 Ocak 2019 Pazartesi 16:06
Giresunspor'da teknik direktörlüğe Ümit Özat getirildi


GİRESUN (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik direktörlüğe Ümit Özat getirildi.

Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, Özat ile görüştüklerini ve her konuda anlaştıklarını belirtti.

Kendisiyle bir yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını aktaran Eren, açıklamasında, "Giresunspor'umuza Ümit Özat hayırlı olsun." ifadesine yer verdi.

Yeşil-beyazlı kulübün yönetim kurulu, teknik direktör Hüseyin Kalpar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 16:06
  1. Futbol
  2. Giresunspor
  3. Spor Toto 1. Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye Google'a soruşturma açtı
    1. Türkiye Google'a soruşturma açtı
    2. İngiltere’de araç satışları 2018’de..
    3. Niğde'de markete eşeğiyle giren adam..
    4. Tayland'da alıkonulan Suudi genç kız
    5. GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de kayıp..
    6. Ağız kokusuna çareler
    7. Ultrason solak yapıyor!
    8. Samsun açıklarında batan gemi
    9. "Küçük Prens" TRT Radyo'da yarın..
    10. Real Madrid, Diaz'ı basına tanıttı
    11. Afganistan'da patlama: 6 ölü
    12. Yerlikaya canlı yayında açıkladı:..
    13. İşte domuz gribine yakalanan Pelin..
    14. GÜNCELLEME - Bursa'da gıda..
    15. Maltepe'de ceset bulunması
    16. Miniklerin ‘dil’ çilesi
    17. İzmir'de su kesintisi hangi ilçelerde
    18. Albayrak'tan Erdoğan açıklaması: Pazar..
    19. Korkunç olay! Toprağa gömülü ceninin..
    20. Samsung, ekranların geleceğini CES'te..
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Çok tehlikeli adım! Rusya'ya rağmen Karadeniz'e ilerliyor
    Çok tehlikeli adım! Rusya'ya rağmen Karadeniz'e ilerliyor
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Hesapta olmayan terör örgütü saldırıya geçti!
    Hesapta olmayan terör örgütü saldırıya geçti!
    2'nci Gezi provokasyonu ve Metin Akpınar açıklaması! "Tecrübeliyiz"
    2'nci Gezi provokasyonu ve Metin Akpınar açıklaması! "Tecrübeliyiz"