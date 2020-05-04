  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Giresunspor'da lig hazırlıklarının 11 Mayıs'ta başlaması planlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-04 14:24:17 -
Giresunspor'da lig hazırlıklarının 11 Mayıs'ta başlaması planlanıyor

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp asbaşkanı Sinan Akgün, ligin kalan haftaları için 11 Mayıs tarihinde saha çalışmalarına başlamayı arzu ettiklerini söyledi.

Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sportif faaliyetlere verilen arada oyuncuların bir süredir hazırlıklarını evlerinde sürdürdüğünü belirtti.

Sezonda kalan haftaların tamamlanması için haziran ayının ön plana çıkması üzerine yeşil beyazlı oyuncuların saha çalışmalarına başlaması için planlamalar yapmaya başladıklarını ifade eden Akgün, şöyle konuştu:

"İlk planlamamızda hazırlıklara yarın tesislerimizde başlamayı hedeflemiştik. Ancak henüz ligin başlamasıyla ilgili net bir tarih açıklanmadığı için bu süreci erteledik. Hazırlıklara başlama tarihimizi 11 Mayıs olarak belirledik. Bir değişiklik olmaz ise bu tarihte oyuncularımız Giresun'da toplanacak. Kendi tesislerimizde de ligin kalan haftaları için hazırlıklarımıza başlayacağız."

Akgün, antrenman formatları ile ilgili belirleme sürecinin devam ettiğini kaydederek, kamp döneminin ise Giresun'da geçirileceğini sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı