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Spor

Giresunspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-07-04 15:05:51 -
Giresunspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ligin 32. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanacak karşılaşma öncesi A takım oyuncuları, teknik heyet ve kulüp personeline Giresun Sağlık Müdürlüğü tarafından Kovid-19 PCR testi uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, test sonuçlarında herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığı kaydedildi.

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