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Giresunspor'a teknik direktör dayanmıyor

- Spor Toto 1. Lig'de istediği sonuçları bir türlü alamayan Giresunspor'da geride kalan 20 haftada 3 teknik direktör görev yaparken, son teknik adam Ümit Özat takımın başında 28 gün kaldı

05 Şubat 2019 Salı 10:23
Giresunspor'a teknik direktör dayanmıyor

GİRESUN (AA) - Spor Toto 1. Lig'de istediği sonuçları bir türlü alamayan ve 20 haftada 3 teknik direktör değiştiren Giresunspor'da, son teknik adam Ümit Özat sadece 28 gün görev yaptı.

Sezona teknik direktör Metin Diyadin ile hızlı giriş yapan yeşil beyazlılar, ilk üç maçını kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Dördüncü haftada deplasmanda 2-0'lık Ümraniyespor yenilgisiyle düşüşe geçen Giresunspor'da, yönetim kurulu 7'nci haftadaki Adanaspor mağlubiyeti sonrası Diyadin ile yollarını ayırdı.


- 9'uncu haftada Kalpar göreve geldi


Diyadin'in ardından Karadeniz temsilcisinde takımın başına Hüseyin Kalpar getirildi. 9'uncu haftada göreve başlayan deneyimli isim de bir türlü istenilen başarıyı yakalayamadı.

Kalpar yönetiminde dokuz karşılaşmaya çıkan yeşil beyazlılar, sadece kendi evinde ağırladığı Kardemir Karabükspor'u mağlup etmeyi başardı. Giresunspor, bu süreçte sahadan 5 kez mağlup ayrılırken 3 maçta ise berabere kaldı.


- Ümit Özat üçüncü teknik direktörü oldu


Kulübün 27 Aralık 2018'de yapılan olağan genel kurulda seçilen Sacit Ali Eren başkanlığındaki yönetim kurulu, devre arasında Hüseyin Kalpar ile yolları ayırmaya karar verdi.

Giresunspor'da yönetim kurulu, teknik direktörlüğe Ümit Özat'ı getirdi. 7 Ocak'ta bir yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzalanan Özat, yeşil beyazlı ekipte bu sezon göreve gelen üçüncü teknik adam oldu.

Devre arası transfer döneminde 12 oyuncu takviyesi yapan ve ikinci devreye iddialı girmek isteyen Giresunspor'da, deneyimli isim Ümit Özat da kötü gidişata "dur" diyemedi.

Giresunspor, Ümit Özat yönetiminde çıktığı son 3 maçta 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

18. haftada deplasmanda Eskişehirspor'a konuk olan yeşil beyazlılar, rakibiyle golsüz berabere kaldı. 19. haftada Osmanlıspor'u evinde ağırlayan Giresun temsilcisi rakibine 2-0'lık skorla yenilmekten kurtulamadı.

20'nci haftada Şanlıurfa'da Tetiş Yapı Elazığspor ile karşılaşan ve rakibiyle golsüz berabere kalan Giresunspor'da, bu maçta da galibiyet hasreti sonlandırılamadı.

Özat, sadece 28 gün yeşil beyazlılarda görev yaparken, deneyimli isimle dün yollar ayrıldı.


- 14 maçta bir galibiyet


Karadeniz temsilcisi oynadığı son 14 maçta sadece Kardemir Karabükspor (4-0) karşısında galibiyet sevinci yaşadı. Giresun ekibi sahadan 7 kez mağlup, 6 kez de beraberlikle ayrıldı.

Yeşil beyazlılar, geride kalan 20 hafta sonunda 21 puan toplayarak ligde 14. sırada bulunuyor.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 10:23
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  4. Ümit Özat

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