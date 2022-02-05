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Spor Giresunspor’a Fenerbahçe’den taze kan!
Spor

Giresunspor’a Fenerbahçe’den taze kan!

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 13:40:00 -
Giresunspor’a Fenerbahçe’den taze kan!

Fenerbahçe, sözleşmesini uzattığı Muhammed Gümüşkaya'yı Giresunspor'a kiraladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbol Akademimizin son dönemde yetiştirdiği yıldızlardan olan Muhammed Gümüşkaya’nın kariyer gelişim planlaması çerçevesinde, oyuncumuzun ligin geri kalan bölümünde Giresunspor’a kiralık olarak verilmesi kararlaştırılmıştır. Sarı Lacivertli formamıza uzun yıllar hizmet edeceğine inandığımız Muhammed’e sakatlıktan uzak başarılı bir dönem diliyoruz."

21 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli formayla bu sezon 18 maçta görev alırken, 1 kez de gol attı.

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