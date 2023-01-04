Giresunspor, Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı

Giresunspor Tesisleri'nde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve kondisyon çalışması yaptı. Antrenman taktik çalışmanın ardından sona erdi.

Trabzonspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Giresunspor Teknik direktörü Hakan Keleş, dört maçla alınan 10 puanlık seriyi sürdürmek istediklerini belirterek, Trabzonspor deplasmanda galip gelmek istediklerini vurguladı. Keleş, “Ligde son haftalarda iyi bir gidişatımız var son dört maçta alınan 10 puan var. Oyuncularımız arasındaki uyum sorununu biraz daha atlatmış görünüyoruz. Bu moral ve motivasyonla çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Ligin ikinci yarısı daha zorluk geçecek bu nedenle toplayabildiğimiz kadar puan toplamak istiyoruz. Önümüzde bir Trabzonspor maçı var kadro kalitesi ve geçen yılın şampiyonu olan bir takımla karşılaşacağız. İyi bir takıma karşı zorlu geçecek bir karşılaşma olacak. Ancak dostluk çerçevesinde bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. İkili ilişkilerimiz çok iyi bir komşu şehir takımımız ancak kazanan biz olmak istiyoruz. Bu iyi gidişatımızı devam ettirmek istiyoruz. Oyuncularımıza güveniyoruz umarız iyi bir sonuçla döneriz. Oyuncularımız her zaman iyi takımlara ve büyük takımlara karşı iyi oynadı bu karşılaşmada da oyuncularımıza güveniyorum” dedi.

“Ligde kalmak için çıkışımızı sürdüreceğiz”

Giresunspor’un başarılı oyuncularından Serginho ise, “Takımımız son dört maçta elde ettiği galibiyetlerle beraber iyi puan topladı ve iyi bir yere gelmeyi başardı. Bu oyun kalitesinde iyi bir defans yaparak bu iyi yere geldiğimizi düşünüyorum. Takım oyunu oynayarak iyi sonuçlar elde ettik. Hedefimizin ligde kalmak olduğunu düşünürsek aldığımız sonuçlar bizi iyi yere getirdi. Bu şekilde sonuçlar alarak devam etmeyi sürdüreceğiz” dedi.