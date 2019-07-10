Giresunspor, Muhammed Bayır'ı transfer etti

Giresunspor, Muhammed Bayır'ı transfer etti10 Temmuz 2019 Çarşamba 21:47
GİRESUN (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, sol bek oyuncusu Muhammed Bayır'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 30 yaşındaki deneyimli oyuncu Muhammed Bayır ile 1+1 yıllık anlaşma yapıldığı, kendisinin Erzurum'a geçerek takımın ilk etap kamp çalışmalarına katılacağı ifade edildi.
Açıklamada değerlendirmesine yer verilen kulüp başkanı Sacit Ali Eren, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diledi.
Muhammed Bayır, geçen sezon Osmanlıspor formasını giymişti.
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