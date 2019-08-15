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Giresunspor, Menemenspor karşısında 3 puanı hedefliyor

- Kulüp başkanı Sacit Ali Eren:"İlk hafta evimizde Menemenspor'u ağırlayacağız. Hedefimiz rakibimiz karşısında 3 puana ulaşarak lige iyi bir başlangıç yapmak"

15 Ağustos 2019 Perşembe 15:40
Giresunspor, Menemenspor karşısında 3 puanı hedefliyor


GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in ilk haftasında yarın sahasında Menemenspor'u ağırlayacak Giresunspor'da, kulüp başkanı Sacit Ali Eren, rakipleri karşısında galip gelerek sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon öncesi iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirtti.

Sezonu Menemenspor karşılaşmasıyla açacaklarını anımsatan Eren, "Sezona tam anlamıyla hazır olmaya çalıştık. Oyuncularımızın performansı ve takımın uyumundan memnunuz. İlk hafta evimizde Menemenspor'u ağırlayacağız. Hedefimiz rakibimiz karşısında 3 puana ulaşarak lige iyi bir başlangıç yapmak." dedi.

Giresun halkını karşılaşmaya davet eden Eren, taraftarlardan tribünleri doldurarak takımlarına gereken katkıyı vermelerini istedi.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 15:40
  1. Futbol
  2. Giresunspor
  3. Sacit Ali Eren
  4. TFF 1. Lig

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