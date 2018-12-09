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Giresunspor kötü gidişata "dur" demek istiyor

- Kulüp basın sözcüsü Bahattin Kurt:"Adana Demirspor maçı bizim için çok önemli. Hem kötü gidişata son vermek hem de üst sıralardan kopmamak adına mutlak galip gelmemiz gerekiyor"

09 Aralık 2018 Pazar 14:25
Giresunspor kötü gidişata "dur" demek istiyor


GİRESUN (AA) - Spor Toto 1. Ligin 15. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak Giresunspor'da kulüp basın sözcüsü Bahattin Kurt, hem kötü gidişata son vermek hem de üst sıralardan kopmamak adına mutlak galip gelmeleri gerektiğini söyledi.

Kurt, yaptığı açıklamada, Adana'da kampa girerek karşılaşmanın oynanacağı saati beklemeye başladıklarını belirtti.

Ligde son oynadıkları iki karşılaşmada sahadan mağlup ayrıldıklarını anımsatan Kurt, kötü sonuçlara "dur" demek ve yeniden çıkış yakalamak adına Adana Demirspor maçını kazanmak zorunda olduklarını ifade etti.

Kurt, rakiplerinin kaliteli bir kadroya sahip olduğunu ve kendilerini zorlu 90 dakikanın beklediğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Adana Demirspor maçı bizim için çok önemli. Hem kötü gidişata son vermek hem de üst sıralardan kopmamak adına mutlak galip gelmemiz gerekiyor. Ligde yeni bir sayfa açmak istiyoruz. 90 dakika boyunca oyuncularımızın ellerinden gelen tüm gayreti ve mücadeleyi sahada ortaya koyacaklarına ve istediğimiz sonucu alacaklarına inancımız tam."


Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 14:25
  1. Adana Demirspor
  2. Futbol
  3. Giresunspor Basın Sözcüsü Bahattin Kurt
  4. Spor Toto 1. Lig

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