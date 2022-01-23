Giresunspor-Alanyaspor maçı kaç kaç bitti?
Giresun Alanya maç sonucu | Süper Lig'in 23.haftasında Giresunspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise maç sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Giresunspor Alanyaspor maçı kaç kaç?
Süper Lig'de 23.hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın önemli maçlarından birinde Giresunspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?
Giresunspor-Alanyaspor maçı kaç kaç bitti?
Giresunspor-Alanyaspor maçı saat 16.00'da başladı. Mücadele konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle devam ediyor.