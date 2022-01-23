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Spor Giresunspor-Alanyaspor maçı kaç kaç bitti?
Spor

Giresunspor-Alanyaspor maçı kaç kaç bitti?

Giresun Alanya maç sonucu | Süper Lig'in 23.haftasında Giresunspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise maç sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Giresunspor Alanyaspor maçı kaç kaç?

Yeniakit Publisher
2022-01-23 17:04:00 -
Giresunspor-Alanyaspor maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'de 23.hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın önemli maçlarından birinde Giresunspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?

Giresunspor-Alanyaspor maçı kaç kaç bitti?

Giresunspor-Alanyaspor maçı saat 16.00'da başladı. Mücadele konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle devam ediyor.

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