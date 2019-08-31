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"Giresunlular Şühedanın İzinde" anma programı

Giresun Federasyonu tarafından Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar'da anma etkinliği düzenlendi- Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu:- "Bu topraklardan düşmanı atan, özellikle iman gücü, birlik, beraberlik ve kardeşlik olmuştur. İnşallah, bizde ilelebet birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daha da pekiştirerek Türkiye'yi çok daha ileri noktalara taşıyacağız"

31 Ağustos 2019 Cumartesi 23:08
"Giresunlular Şühedanın İzinde" anma programı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Giresun Federasyonu tarafından Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar'da anma etkinliği yapıldı.

İscehisar'ın Doğanlar köyünde bulunan Giresunlular Şehitliği'nde düzenlenen "Giresunlular Şühedanın İzinde" anma programında, Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere Türk bayrağı çekildi.

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, törende yaptığı konuşmada, Giresunlular Şehitliği'ndeki kahramanların vatan, bayrak ve ezan için canlarını feda ettiğini söyledi.

Ülkenin her bölgesinin kahraman, vatansever, vatanı ve milleti için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak vatandaşlarla dolu olduğunu belirten Eroğlu, şöyle devam etti:

"Giresunlular Şehitliği'nde bu sene geçen yıllara göre çok büyük coşku var. Önümüzdeki yıllarda da bu kutlamaları gerçekleştirmeye devam edeceğiz çünkü şehitlerimizi mutlaka yad etmemiz gerekiyor. Madem onlar bu vatan ve millet için canlarını seve seve feda ettiler, bizim de onlara karşı vicdan ve tarih borcumuz var. Hem onları burada yad etmek hem de gelecek nesillere bir mesaj vermek için burada toplanmamız lazım çünkü bu topraklardan düşmanı atan, özellikle iman gücü, birlik, beraberlik ve kardeşlik olmuştur. İnşallah, bizde ilelebet birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daha da pekiştirerek Türkiye'yi çok daha ileri noktalara taşıyacağız."

- "İslam uğruna gözümüzü kırpmadık, kırpmayacağız"

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz da kentte bir hafta boyunca devam eden Büyük Taaruz ve Zafer Haftası etkinliklerinin son günü olduğunu vurguladı.

Tutulmaz, Giresunlular Şehitliği'ndeki kahramanların gönüllü ve topluca, iki alay şeklinde düşmanlara karşı örnek bir mücadele verdiğini anlattı.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları da Afyonkarahisar'da aziz şehitlerini yalnız bırakmayan İstanbul, İzmit, Bursa ve Ankara'dan gelen hemşehrilerine teşekkür etti.

Sarıfakıoğulları, Afyonkarahisar'da ilerleyen yıllarda da anma etkinliklerinin tekrar etmesini dilediklerini söyledi.

Giresun Federasyonu Genel Başkanı Muhterem Memiş ise 27 Ağustos 1922 günü İscehisar'da şehit düşen 47'inci gönüllü alayına mensup 14 kahraman ile istiklal ve istikbal uğrunda toprağa düşen şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

İstanbul ve Giresun'dan gelen çok sayıda vatandaş, "Giresunlular Şühedanın İzinde" anma programında büyük coşku yaşadı.

Giresun'dan getirilen topraklar, şehit mezarlarına döküldü.

Yörede, "Aba Zıpka" olarak bilinen elbiseler giyen Giresunlular, şehit mezarlarının başında nöbet tuttu.

Programın ardından protokol üyeleri ve Giresunlular, bölgede savaşın olduğu Dedesivri Tepesi'ne meşalelerle yürüyüş gerçekleştirdi, akabinde yemek ikramında bulunuldu.

Anma programına, Eroğlu, valiler Tutulmaz ile Sarıfakıoğulları'nın yanı sıra Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, CHP Milletvekili Burcu Köksal, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, belediye başkanları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 23:08
  1. Büyük Taarruz
  2. Giresunlular Şehitliği
  3. İscehisar

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