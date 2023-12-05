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Kobi Giresunlu fındık tüccarlarından uyarı geldi
Kobi

Giresunlu fındık tüccarlarından uyarı geldi

Yeniakit Publisher
2023-12-05 08:35:00 -
Giresunlu fındık tüccarlarından uyarı geldi

Giresunlu fındık tüccarları, kahverengi kokarca tehlikesine karşı dikkat çekti.

Fındık fiyatları serbest piyasada istikrarını korurken, Giresunlu tüccarlar fiyattan daha çok ‘kahverengi kokarca’ tehlikesiyle mücadelenin gündemde olması gerektiğini belirttiler.

Giresun kalite tombul fındık fiyatı serbest piyasada bir süredir 100 lira seviyelerinde seyrini sürdürürken, levant kalite fındık ise 95 liradan işlem görmeye devam ediyor. Giresun’da fındık ticareti yapan işletmeci Ali Ayhan Kır, “Fındık fiyatları bir süredir sabit seyrediyor. Ancak fındık fiyatından daha çok kahverengi kokarca tehlikesi ve bu zararlıyla mücadelenin konuşulması gerekiyor. İklim değişikliğine bağlı riskler nedeniyle fındıkta verim düşerken, diğer yandan da kahverengi kokarca tehlikesi fındığın geleceğini tehdit ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Gürcistan’da yüzde 70 oranında kayıplar yaşandı. İstilacı bir zararlı olan kahverengi kokarcanın sadece Amerika’da 100 milyar doların üzerinde zarara yol açtığı biliniyor. Türkiye’de yüzbinlerce aile geçimini fındıktan sağlıyor. Bu konuda acilen ciddi önlemler alınmazsa önümüzdeki yıllarda ülkemizde de çok büyük kayıplar yaşanacak” diye konuştu.

Fındık ticaretiyle uğraşan işletmeci Coşkun Beyaz ise, yükselen faiz oranlarının fındık ticaret hacmini olumsuz etkilediğini belirterek, “Şu an iç ve dış piyasalarda talep tamamen durmuş halde. Fiyatlar şimdilik istikrarını koruyor. En büyük belirsizlik gelecek seneki rekoltenin ne olacağı yönünde. Kahverengi kokarca tehlikesi bizleri endişelendiriyor. Bu konunun ciddiyetinin iyi anlatılması ve gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin en büyük üretici birliği olan Fiskobirlik’te ise yüzde 50 randımana sahip Giresun kalite tombul fındığın birlik ortaklarından alış fiyatı 99 lira iken, Giresun kalite coğrafi işaretli tombul fındık üretici belgesine sahip ortaklara kilogram başına 75 kuruşluk ek ödeme yapılıyor.

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