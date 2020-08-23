Giresun'dan sonra Rize'de sel! Yaralılar var

Rize'de dün başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli yağış, İyidere, Derepazarı, Güneysu, Çayeli, Ardeşen ve merkez ilçelerinde vatandaşları zorladı. Aynı zamanda merkeze bağlı Salarha ve Muradiye beldelerinde de yağmur nedeniyle hasar meydana geldi.

Güneysu'daki Gürgen Deresi taştı, bazı köylerin yolu erişime kapandı. Başköy'de derenin taşması nedeniyle bölgede bazı evler boşaltıldı. Merkez'deki Dağsu Mahallesi'nde de heyelan yaşandı. Dursun Ali Toptan'a ait altında ekmek fırını bulunan 5 katlı bina ve iki katlı ev yine tedbir için boşaltıldı.

Rize genelinde çok sayıda otomobilde, yaşanan sel ve heyelan felaketi yüzünden maddi hasar meydana geldi.

2 kişi yaralandı

Sele kapılan Hamide Kayış ile heyelan altında kalan Mustafa İnce yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Vücudunda kırıklar olan şahısların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yağmurdan sonra merkez ve ilçelerde zemin kattaki dükkanlarda sel nedeniyle hasar oluştuğu belirtildi.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin mahsur kalan 15 kişiyi kurtardığı kaydedildi.

Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri havanın aydınlanması ile birlikte yol temizleme çalışmalarını hızlandırdı.

Öte yandan Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve İl AFAD Müdürü Şakir Kurk bölgede incelemelerde bulundu.