Giresun'dan acı haber geldi

Giresun'da meydana gelen sel felaketi sonrası kaybolan 1'i asker 5 kişiden Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ın cansız bedeni bulundu. Olay yerinden 5 kilometre mesafede bulunan Yılmaz'la birlikte felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

22 Ağustos tarihinde yol açma çalışmaları kapsamında bölgede emniyet tedbiri alan jandarma personelini taşıyan araç menfezin çökmesi sonucu Harşit Çayı'na düştü.

Dehşete düşüren olayda kaybolan biri jandarma personeli ile biri de iş makinesi operatörü 2 kişiyi arama çalışmaları Harşit çayında devam ediyordu.

Çalışmalarda çamura saplanmış şekilde bulunan kişinin ayağındaki asker botlar nedeniyle Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz olduğu belirlendi.

4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Aynı bölgede kaybolan iş makinesi operatörü Ali Akbulut ile Espiye'de kaybolan Umut Cantürk ve Çaldağ beldesinde selde kaybolan Davut Akgün ile Emine Akgün'ü arama çalışmaları ise devam ediyor.

Giresun'daki sel felaketinde Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran, Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok, Jandarma Uzman Çavuş Erdem Çıtır, Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli şehit olurken, Kemal Akar, Betül Akgün, İsmail Güdük, Yasemin Özdemir, Ali Aydın ve Akif Abdioğlu yaşamlarını yitirmişti.