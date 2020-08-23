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Aktüel Giresun'daki selzedelere Kızılay desteği
Aktüel

Giresun'daki selzedelere Kızılay desteği

Yeniakit Publisher
2020-08-23 16:18:46 -
Giresun'daki selzedelere Kızılay desteği

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay ekipleri, Giresun'da selden etkilenenler için çalışmalarına devam ediyor.

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, sel haberini alan Kızılay, Erzurum ile Trabzon'daki öncü ekiplerini ve şubelerini gece saatlerinde bölgeye ulaştırdı.

Geceden itibaren yardım çalışmalarını sürdüren Kızılay ekipleri, selzedelere sabahın ilk saatlerinden itibaren de beslenme desteğinde bulunuyor. Mobil aşevleri aracılığıyla sıcak yemek dağıtıyor.

Yardım malzemelerinin sevkini sürdüren Kızılay, bölgede 22 afet uzmanıyla görev yapıyor.

Kızılay, 5 Mobil Beslenme Aracı'yla çorba, kumanya ve sıcak içecek ikramlarının yanı sıra bölgeye 2 yardım tırıyla 2010 battaniye ve 408 yatak ulaştırdı.

Sağlık ve psikososyal destek uzmanlarını da harekete geçiren Kızılay, 1750 cerrahi maske, 2 bin 500 el dezenfektanı, 510 hijyen setinin sevkiyatını da yaptı.

Bölgeye 2 bin hijyen setinin daha gönderimi için hazırlıklarını tamamlayan Kızılay, bir yandan da ihtiyaç tespiti çalışmaları yürütüyor.

Gelişmeleri yakından takip eden Kızılay, bölgedeki ihtiyaç bitene kadar yardım çalışmalarına devam edecek.

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