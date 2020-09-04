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Aktüel Giresun'daki selde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ın cenazesi Adana'ya getirildi
Aktüel

Giresun'daki selde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ın cenazesi Adana'ya getirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-04 21:36:52 -
Giresun'daki selde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ın cenazesi Adana'ya getirildi

ADANA (AA) - Giresun'da meydana gelen selde, bulunduğu aracın menfeze düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde toprağa verilmek üzere Adana'ya getirildi.

Ordu Giresun Havaalanı'ndan askeri uçakla Adana'ya getirilen şehit Sami Yılmaz'ın (27) cenazesi ile ailesi ve yakınları da Adana'ya geldi.

Şehit cenazesini Adana Vali Yadımcısı Muzaffer Şahiner ve il protokolü karşıladı.

Yarın defnedileceği öğrenilen şehidin naaşı Bahçe ilçesine götürüldü.


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