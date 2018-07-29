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Giresun'daki hekim açığa alındı

Sağlık Bakanlığı, Giresun’da yaşlı bir hastanın ölmesi sonucu olaya adı karışan hekimin açığa alındığını açıkladı.

29 Temmuz 2018 Pazar 18:34
Giresun'daki hekim açığa alındı

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 18:34
  1. Giresun'daki hekim açığa alındı

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