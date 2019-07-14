Giresun'da yolcu minibüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var Giresun'da yolcu minibüsü dereye devrildi. Ölü ve yaralıların olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Giresun'un Espiye ilçesinde yolcu minibüsü dereye devrildi, ölü ve yaralıların olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ayrıntılar gelecek...

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