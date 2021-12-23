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Eğitim Giresun'da yarın 24 Aralık Cuma okullar tatil mi?
Eğitim

Giresun'da yarın 24 Aralık Cuma okullar tatil mi?

Giresun hangi ilçelerde okullar tatil 24 Aralık | Giresun'da günlerdir süren kar yağışı sebebiyle bazı ilçelerde eğitim öğretime ara verildi. Peki, Giresun’da yarın okullar tatil mi 24 Aralık Cuma | Giresun hangi ilçelerde okullar tatil edildi?

Yeniakit Publisher
2021-12-23 21:18:00 -
Giresun'da yarın 24 Aralık Cuma okullar tatil mi?

Giresun’da kar yağışı etkili oluyor. Bu sebeple yarın Giresun’da okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor.

Giresun'da yarın 24 Aralık Cuma okullar tatil mi?

Giresun’da 24 Aralık Cuma günü okulların tatil olup olmayacağına ilişkin açıklama yapılmadı.

23 Aralık Perşembe günü ise Giresun'un Espiye ve Keşap ilçelerinde kar nedeniyle taşımalı ve köy okullarında yüz yüze eğitime ara verilmişti.

 

 

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