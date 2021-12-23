Giresun’da kar yağışı etkili oluyor. Bu sebeple yarın Giresun’da okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor.

Giresun'da yarın 24 Aralık Cuma okullar tatil mi?

Giresun’da 24 Aralık Cuma günü okulların tatil olup olmayacağına ilişkin açıklama yapılmadı.

23 Aralık Perşembe günü ise Giresun'un Espiye ve Keşap ilçelerinde kar nedeniyle taşımalı ve köy okullarında yüz yüze eğitime ara verilmişti.