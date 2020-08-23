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Aktüel Giresun'da yardım çalışmaları
Aktüel

Giresun'da yardım çalışmaları

Yeniakit Publisher
2020-08-23 16:02:51 -
Giresun'da yardım çalışmaları

İSTANBUL (AA) - Giresun'daki sel felaketinin ardından İHH, ilk etapta 40 kişilik arama kurtarma ekibini bölgeye sevk etti.

İHH İnsani Yardım Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, ekipler, bin kişilik sıcak çorba dağıtımına başladı.

Birimler, ilk etapta 40 kişilik ekibiyle bölgede hem tahliye hem de arama kurtarma çalışmalarına katıldı. İstanbul, Bursa, Sakarya, Samsun ve Ordu'daki İHH ekipleri bölgeye ulaşırken afetzedeler ve arama kurtarma çalışanları için bin kişilik sıcak çorba dağıtıldı.

Hatay Reyhanlı'da bulunan İHH Mobil Aşevi de bölgede hizmet vermeye başlayacak.

İhtiyaca göre diğer illerdeki ekipler de hazır bekletiliyor.

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