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Aktüel Giresun'da yaralar sarılıyor
Aktüel

Giresun'da yaralar sarılıyor

Dereli ilçesinde askerlerin selzedelere desteği devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-09-01 12:14:11 -
Giresun'da yaralar sarılıyor

GİRESUN (AA) - Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan sel ve heyelanın ardından alt yapı, üst yapı ve temizlik çalışmaları sürüyor.

Sel ve heyelanın en çok etkilediği Dereli ilçesinde enkaz kaldırma ve temizlik işlerine çevre illerden gelen çok sayıda ekip destek veriyor. İş makineleri aracılığıyla yol ve binaların alt katlarında temizleme çalışması yürütülüyor.

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı askerler de vatandaşlara ev ve iş yeri tahliyesinde, toprakların boşaltılmasında destek veriyor.

İlçede iş yerlerinin temizlenmesinde de etkin rol üstlenen askerler, vatandaşların yaralarının kısa sürede sarılması için gayret gösteriyor.

İlçe merkezindeki Celal Müdür Caddesi'nde binaların alt katında selin oluşturduğu kum yığınları askerlerin yardımıyla tahliye ediliyor.

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