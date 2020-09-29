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Aktüel Giresun'da uyuşturucu operasyonu
Aktüel

Giresun'da uyuşturucu operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-09-29 20:13:47 -
Giresun'da uyuşturucu operasyonu

GİRESUN (AA) - Giresun'un Yağlıdere ilçesinde bir kişi skunk üretimi için sera oluşturduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Üçtepe beldesinde Y.S.Ç'nin skunk bitkisi yetiştirip uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Şüpheli gözaltına alınırken evinde yapılan aramada, bodrum katta özel olarak skunk bitkisi üretimi için oluşturulan sera ortaya çıkarıldı.

Aramada ayrıca 8 kök skunk, 133 gram skunk maddesi ile bir kurusıkı tabanca elde edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


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