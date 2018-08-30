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Giresun'da tüp patlaması! 1 kişi yaralandı

Giresun'da bir lokantada mutfak tüpündeki kaçak nedeniyle patlama meydana geldi. Olayda 1 kişi yaralanırken, çevredeki iki iş yeri ve dört araçta hasar oluştu.

30 Ağustos 2018 Perşembe 11:01
Giresun'da tüp patlaması! 1 kişi yaralandı

Giresun'un Dereli ilçesindeki bir lokantada tüp patlaması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cemal Müdür Caddesi'nde bulunan bir lokantada mutfak tüpündeki kaçak nedeniyle patlama meydana geldi.

ÇEVREDE HASAR MEYDANA GELDİ

Patlamada yaralanan Murat Koytaviloğlu, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Patlama nedeniyle lokanta ile çevresinde bulunan iki iş yeri ve dört araçta hasar oluştu.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 11:01
  1. Cemal Müdür Caddesi
  2. tüp patlaması
  3. Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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