Giresun'da tüp patlaması! 1 kişi yaralandı

Giresun'un Dereli ilçesindeki bir lokantada tüp patlaması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cemal Müdür Caddesi'nde bulunan bir lokantada mutfak tüpündeki kaçak nedeniyle patlama meydana geldi.

ÇEVREDE HASAR MEYDANA GELDİ

Patlamada yaralanan Murat Koytaviloğlu, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Patlama nedeniyle lokanta ile çevresinde bulunan iki iş yeri ve dört araçta hasar oluştu.