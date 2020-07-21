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Aktüel

Giresun'da "torbacı" operasyonunda bir kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-21 21:35:04 -
Giresun'da "torbacı" operasyonunda bir kişi tutuklandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da torbacı olarak nitelendirilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve "torbacı" olarak nitelendirilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında durdurulan bir motosiklet sürücüsünün üzerinde 35 fişek plaka esrar maddesi ile 165 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına sürücü A.B. emniyetteki işlemlerinin sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


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