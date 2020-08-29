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Aktüel Giresun'da selde yıkılan Üçtepe Köprüsü'nün yerine 45 metrelik yenisi yapılıyor
Aktüel

Giresun'da selde yıkılan Üçtepe Köprüsü'nün yerine 45 metrelik yenisi yapılıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-29 18:25:03 -
Giresun'da selde yıkılan Üçtepe Köprüsü'nün yerine 45 metrelik yenisi yapılıyor

GİRESUN (AA) - Giresun'un Yağlıdere ilçesinde meydana gelen selde yıkılan Üçtepe Köprüsü'nün yerine yenisinin yapılması için çalışma başlatıldı.

Üçtepe beldesi Sınırköy mevkisinde 22 Ağustos'ta meydana gelen selde Yağlıdere-Alucra yolu üzerindeki Üçtepe Köprüsü yıkıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ulaşımın yeniden sağlanması için çalışma başlattı. Bölgede ekipler tarafından ulaşımın geçici olarak sağlanabilmesi için menfezler yerleştirerek üzerini toprakla doldurdu. Ekipler çalışmaların ardından yolu ulaşıma açtı.

Yolun ulaşıma açılmasını bekleyen vatandaşlar da büyük heyecan yaşadı.

Ordu Valisi Tuncay Sonel de çalışmaları yerinde takip etti. Sonel, ilk geçişi yapan araç sürücüsü ve yolcuları el sallayarak uğurladı.

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun talimatı ile kalıcı ve köklü çözüm kapsamında yaklaşık 45 metrelik yeni köprü yapılması için proje çalışması tamamlandı. Köprünün yeniden inşası için karayolları ekipleri çalışmaya başladı.


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