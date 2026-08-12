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Gündem Giresun'da sel suları anne ile 2 kızını alıp götürdü
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Giresun'da sel suları anne ile 2 kızını alıp götürdü

Yeniakit Publisher
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Giresun'da sel suları anne ile 2 kızını alıp götürdü

Şiddetli yağış sonrası Görele’de Zıva Deresi'nin sel suları ile birlikte taşması sonucu dere kenarında bulunan anne ve 2 kızı sel sularına kapıldı. Gözden kaybolan anne ile kızları bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Giresun'un Görele ilçesi Hamzalı köyünde şiddetli yağış sonrası Zıva Deresi taştı. Dere kenarında bulunan bir anne ile 2 kızı sel sularına kapılarak kayboldu.

Kayıp anne Zekiye Kırca (55) ile kızları Burcu ve Burçin Kırca için AFAD ve jandarma ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

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