  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Giresun'da sağanak yol ve iş makinelerine zarar verdi
Aktüel

Giresun'da sağanak yol ve iş makinelerine zarar verdi

Yeniakit Publisher
2020-11-06 13:29:07 -
Giresun'da sağanak yol ve iş makinelerine zarar verdi

GİRESUN (AA) - Giresun'da sağanak nedeniyle debisi yükselen dereler, yol ve iş makinelerine zarar verdi.

Kentte 22 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde menfezin çöktüğü Tirebolu-Doğankent kara yolunun 12. kilometresinde yapılan çalışmalarda kullanılan park halindeki bir kamyon Mursal deresinin yükselmesiyle sürüklendi. Aynı yerde bir iş makinesi de zarar gördü.

Sağanak sonucu Yağlıdere-Alucra kara yolunun Yeşilpınar mevkisi derenin yola sürüklediği molozlar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Yolun ulaşıma açılması için Karayolları ve DSİ ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Espiye ilçesinde ise Ericek köy yolu da derenin taşması sonucu ulaşıma kapandı.

Giresun İl Özel İdaresi ekipleri yolu ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ediyor.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Donald Trump: Sahtekarlığı durdurun
Dünya

Donald Trump: Sahtekarlığı durdurun

ABD'de başkanlık yarışının Başkan Donald Trump mı Joe Biden mı kazandığı belirsizliği devam ediyor. Seçim sonuçlarının ilk anlarında Trump b..
Reklam izleyip para kazanma
15 Temmuz

Reklam izleyip para kazanma

İnternetten para kazanmanın yolları | Günümüzde pek çok kişi evden çıkmadan internet üzerinde ek gelir elde etmenin yollarını arıyor. Peki, ..
Fransız medyası dünyaya servis etmişti! Türkiye Fransa'yı rezil rüsva etti
Gündem

Fransız medyası dünyaya servis etmişti! Türkiye Fransa'yı rezil rüsva etti

Fransız medyası Fransa firkateyni La Fayette’nin Akdeniz’de araştırma yapan Türk gemilerini üç aydır sürekli izlediği haberini servis etmişt..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay