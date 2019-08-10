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Giresun’da polis ekiplerinden kurban satıcılarına uyarı

Giresun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Kurban Bayramı arifesinde kurban satıcılarını dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:46
Giresun’da polis ekiplerinden kurban satıcılarına uyarı

Giresun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Kurban Bayramı arifesinde kurban satıcılarını dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.


Giresun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince önleyici polislik hizmetleri kapsamında Giresun Belediyesi Hayvan Pazarında sahte para, dolandırıcılık, hırsızlık, yankesicilik konularıyla ilgili bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.


Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce önleyici polislik hizmetleri kapsamında Kurban Bayramını arifesinden yoğunluk yaşanan canlı hayvan pazarı ziyaret edilerek sahtecilik, dolandırıcılık, hırsızlık, yankesicilik suçunun önüne geçilmesi, toplumsal dinamiklerin harekete geçirilerek toplumda farkındalığın artırılması ve her geçen gün yeni bir yöntemle insanları aldatmaya çalışan dolandırıcılara karşı vatandaşların bilinçlendirilmesi ve mağdur olmamaları için uyarılarda bulunuldu.


Giresun Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Toplumumuzun ortak sevinç değerlerinden olan bayramlarda huzur ve güvenin sağlanması, vatandaşlarımızın Kurban Bayramını huzurlu ve mutlu bir şekilde geçirmeleri, birkaç senelik emeklerinin karşılığını alamadan dolandırılmalarının engellenmesi, kurban satışlarını ve bayram ziyaretlerini fırsat bilen hırsızların parada sahtecilik yöntemini kullanarak vatandaşların dolandırılmalarının önüne geçilmesi ve ayrıca diğer dolandırıcılık ve hırsızlık yöntemlerine karşı esnaflarımız bilgilendirilmiş ve kendilerinin kullanımı için ’sahte para kontrol kalemi’ dağıtılmıştır” denildi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:46
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