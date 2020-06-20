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Aktüel

Giresun'da otomobil dere yatağına devrildi: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-20 17:57:52 -
Giresun'da otomobil dere yatağına devrildi: 3 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

İstanbul’dan Alucra ilçesine giden Abdurrahman Taşbaşı (52) yönetimindeki 34 CJZ 583 plakalı otomobil, Yedikardeş köyünde yoldan çıkarak dere yatağına devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Asiye (51) ve Mustafa Taşbaşı (16), 112 Acil Servis ekiplerince Şebinkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Asiye Taşbaşı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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