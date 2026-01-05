Giresun’da nefes aldıran seferberlik! 79. Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası başladı

Her yıl ocak ayının ilk pazar günü ile başlayan ve hafta boyunca tüberküloz (verem) hastalığına yönelik bilgilendirme çalışmalarının yapıldığı farkındalık haftasının bu yılki programı 04-09 Ocak 2026 tarihleri arasında yürütülecek.

Açılış toplantısı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ünal Özek başkanlığında; Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Bekir Bulut, tüberküloz İl Koordinatörü Uzm. Dr. Esra Gök ve Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Uzm. Dr. Ali Rıza Coşkun’un katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, Giresun’un 2025 yılına ait tüberküloz verileri değerlendirilirken; hasta yönetimi, tanı, tedavi ve korunma süreçleri ele alındı. Ayrıca 2026 yılında yürütülmesi planlanan çalışmalar masaya yatırıldı.

Hafta boyunca tüberküloz hastaları ve temaslıları başta olmak üzere, toplu yaşam alanlarında kalan bireylere, halka, sağlık çalışanlarına ve il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik düzenlenmesi planlanan bilgilendirme ve farkındalık etkinlikleri de toplantıda görüşüldü.

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü, veremle mücadelede erken tanı, düzenli tedavi ve toplumsal farkındalığın büyük önem taşıdığına dikkat çekti.