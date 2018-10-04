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Giresun'da köylüler tedirgin... "Gençliğimde bir tane bile yoktu"

Şebinkarahisar ilçesi Akviran köyünde kuraklık nedeniyle, sayıları 1500'ü aşan 300 yıllık dut ağaçları kurumaya başladı.

04 Ekim 2018 Perşembe 14:18
Giresun'da köylüler tedirgin... "Gençliğimde bir tane bile yoktu"

Şebinkarahisar ilçesinde, dut yetiştiricileri, tarım alanlarına bu yıl daha az yağış düşmesi ve yaşanan kuraklık nedeniyle zor günler yaşıyor. Akviran köyünde de yağış azlığı, sayıları 1500'ü aşan 300 yıllık dut ağaçlarının kurumasına neden oldu. Yörede, yeterli miktarda sulama yapılamadığından dut ağaçlarının kök ve gövde kısmında kurumalar olduğu gözlendi. Köylüler taşıma suyla dut ağaçlarını sulayıp yeşertmeye çalışıyor. Toplanan dutlardan yıllık 6-7 ton pekmez üretiminin sağlandığı köyde, son yaşanan kuraklık üretimi de düşürdü. Kuruyan dut ağaçlarını sulamakta zorluk çektiklerini belirten köylüler, bölgede yer alan baraj göletinden depolarına su takviyesi yapılmasını istedi.

MUHTAR: 300 YILLIK AĞAÇLARIMIZI CANLANDIRALIM

Akviran Köyü Muhtarı Süleyman Demir, susuzluk nedeniyle 300 yıllık ağaçların kurumaya başladığını belirtti. Demir, "Gençliğimde bu dut bahçesinde bir tane bile kuru dal yoktu. Kaynak sularımız gittikçe azaldı ve bu sene tamamen kurudu. Baraj suyunu kullanmak için Devlet Su İşleri'ne müracaatta bulundum. 160 tonluk sulama havuzumuz var. Bu havuzdan damlama sistemiyle bir teşkilat yapıp sulayacağız diye müracaatta bulundum. Fakat, Devlet Su İşleri bize müsaade etmedi. Neden diye sordum? 'Bizim baraj elektrik üretiyor' dediler. Sulama barajı olursa belki su verebileceklerini söylediler. Devlet büyüklerimizden rica ediyoruz; dut ağaçlarımızı tekrardan canlandıralım. Köyümüzün tek gelir kaynağı bu dut ağaçlarıdır. Ağaçlarımızı canlandıralım" dedi.

'BÖYLE SÜRERSE AĞAÇLARIMIZIN HEPSİ KURUYACAK'

Sulamanın yetersiz olduğunu anlatan ve durumun böyle devam etmesi durumda diğer ağaçların da kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğine dikkat çeken köylülerden Yılmaz Demir de şunları söyledi:

"Bizim çocukluğumuzda bu ağaçlar yemyeşildi. Aradan yılların geçmesiyle birlikte akarsularımızın suları yavaş yavaş azaldı. Günlük ağaçlara verdiğimiz su miktarı kademeli olarak azalarak bitti. Bu nedenle de ağaçlarımız susuzluktan kurudu. Biz dut ağaçlarımızın canlanması için baraj suyundan kullanmak istiyoruz. Havuzumuz var, barajdan alacağımız suyu buraya getirip sulama yapmak istiyoruz. Gençlik dönemimizde bu bahçeden 6-7 ton dut pekmezi alıyorduk. Fakat şimdi sulama yapamadığımız için 3 tona kadar düştü. Böyle devam ederse ağaçlarımızın hepsi kuruyacak."

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 14:18
  1. ağaç

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