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Gündem Giresun'da korkutan yangın
Gündem

Giresun'da korkutan yangın

Giresun’un Görele ilçesinde bir binada çıkan yangın, vatandaşları korkuttu.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 02:00:00 -
Giresun'da korkutan yangın

Edinilen bilgilere göre, Görele İlçesine bağlı Soğuksu Mahallesi Necmettin Demirel Sokak'ta 5 katlı bir binanın çatı katında baca yangını meydana geldi. Kısa sürede çatı katını saran alevleri gören apartman sakinleri binayı tahliye ederken itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen Görele İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı söndürme ve ardından soğutma çalışmalarının ardından kontrol altına alınan yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, maddi hasar meydana geldi.

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