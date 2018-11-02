Giresun'da korkunç olay! Kız arkadaşıyla şakalaşırken hayatını kaybetti

Giresun Lisesi 11/C sınıfı öğrencisi Buğra Kaan Şen (16), sınıf arkadaşı T.D ile şakalaştığı esnada göğsüne aldığı darbe ile yerde kaldı. Olayın ardından sınıfta bulunan arkadaşları ve öğretmeni ilk müdahalesi ile boğazına kaçan dili çıkartıldı.

112 ekiplerine haber verilmesinin ardından okula gelen sağlık ekibi Şen’e müdahale etti. Yapılan müdahale ile kalbi yeniden çalıştırılan Şen, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın şokunu yaşayan okulda ki öğrencilerden Zeren Çoban, “Şakalaşırken T.D Buğraya vurmuş bunu üzerine Buğra ‘kalbim sıkışıyor vurma’ demiş yere yığılmış. Dili boğazına kaçmış arkadaşlar müdahale etmiş ve dilini boğazından çıkarmışlar. Sonra ambulans ile hastaneye götürdüler fakat yolda hayatını kaybetmiş” dedi.

Hayatını kaybeden Buğra Kaan Şen’in cenazesi Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Şen’in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili incelme başlatıldı.