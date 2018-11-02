0553 313 94 23
impression

Giresun'da korkunç olay! Kız arkadaşıyla şakalaşırken hayatını kaybetti

Lise öğrencileri kendi aralarında şakalaşırken Şen isimli öğrenci aldığı darbe sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

02 Kasım 2018 Cuma 17:27
Giresun'da korkunç olay! Kız arkadaşıyla şakalaşırken hayatını kaybetti

Giresun Lisesi 11/C sınıfı öğrencisi Buğra Kaan Şen (16), sınıf arkadaşı T.D ile şakalaştığı esnada göğsüne aldığı darbe ile yerde kaldı. Olayın ardından sınıfta bulunan arkadaşları ve öğretmeni ilk müdahalesi ile boğazına kaçan dili çıkartıldı.

112 ekiplerine haber verilmesinin ardından okula gelen sağlık ekibi Şen’e müdahale etti. Yapılan müdahale ile kalbi yeniden çalıştırılan Şen, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Olayın şokunu yaşayan okulda ki öğrencilerden Zeren Çoban, “Şakalaşırken T.D Buğraya vurmuş bunu üzerine Buğra ‘kalbim sıkışıyor vurma’ demiş yere yığılmış. Dili boğazına kaçmış arkadaşlar müdahale etmiş ve dilini boğazından çıkarmışlar. Sonra ambulans ile hastaneye götürdüler fakat yolda hayatını kaybetmiş” dedi. 

Hayatını kaybeden Buğra Kaan Şen’in cenazesi Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Şen’in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili incelme başlatıldı. 

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 17:27
  1. Giresun
  2. yaşam haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eren Erdem davasında flaş gelişme!
    1. Eren Erdem davasında flaş gelişme!
    2. Bakan Dönmez'den yaptırım açıklaması:..
    3. Özel günlerde bunlardan uzak durun
    4. VAR'dan sonra büyük yenilik! Kural..
    5. İlaçlısını yiyor, ilaç arıyoruz!
    6. Yerleri nasıl siliyorsunuz?
    7. Ahmet Kekeç'ten Mansur Yavaş'a soru..
    8. Sağlıklı bir hayat için...
    9. Yağ lekesi nasıl geçer?
    10. Çek karşılıksız çıktı! Beşiktaş'ı dava..
    11. ABD İran'a yaptırımları yeniden geliyor
    12. Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova..
    13. Türkiye'de bir ilk! TÜBİTAK tarafından..
    14. 'Kadınlar konusunda önemli noktalara..
    15. Vali Yakup Canbolat, Konya'dan..
    16. Isparta'da kayalıklardan düşen yaşlı..
    17. Etiyopya'dan 'vize' hamlesi!
    18. Derbi için Fenerbahçeli taraftarlar..
    19. Alanyaspor'dan Beşiktaş'a dava açıldı
    20. Giresun'da korkunç olay! Kız..
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman

    Günün Karikatürü

    2 Kasım 2018
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    ‘Defedin bu sürtüğü’
    ‘Defedin bu sürtüğü’