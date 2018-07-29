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Giresun’da korkunç kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde yaşanan trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

29 Temmuz 2018 Pazar 14:31
Giresun’da korkunç kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Tamzara Mahallesi’nde 28 DL 698 plakalı araç sürücüsü Şükrü Avar, Giresun’dan Şebinkarahisar istikametine giderken, karşı yönden gelen 07 Y 4581 plakalı kamyon sürücüsü Savaş Çoduroğlu ile Tamzara mevkiinde kafa kafaya çarpıştı.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Şükrü Avar (30) olay yerinde hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü Savaş Çoduroğlu ise yaralandı. Yaralanan Çoduroğlu Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazada yaşamını kaybeden Avar’ın evli, eşinin ise 2 aylık hamile olduğu ve bir kamu bankasında güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 14:31
  1. Giresun
  2. trafik kazası

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