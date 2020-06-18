  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Giresun'da iş yerinin havalandırma boşluğunda sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-18 11:49:33 -
Giresun'da iş yerinin havalandırma boşluğunda sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Görele ilçesindeki bir iş yerinin havalandırma boşluğunda sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçe merkezindeki bir matbaa sahibi Mustafa Hebip, havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini fark etti. Hebip, burada mahsur kalan kedinin kurtarılması için durumu Görele Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri, iş yerinin tuvalet kısmındaki duvarı delerek kedi yavrusunu sıkıştığı yerden kurtardı.

Görele Belediyesinde görevli veteriner hekim Ali Yaşar Meriç'in muayene ettiği kedinin herhangi bir yarasının olmadığı tespit edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı