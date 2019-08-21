0553 313 94 23

Giresun’da ilk fındık 18,36 TL’den işlem gördü

Giresun Ticaret Borsası Lisanslı Deposu’na ilk fındık teslimatı gerçekleştirildi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:47
Giresun’da ilk fındık 18,36 TL’den işlem gördü

Giresun Ticaret Borsası Lisanslı Deposu’na ilk fındık teslimatı gerçekleştirildi. Bu yılın ilk ürününü teslim eden Ayşe Ensari’nin Giresun kalite fındığı 18,36 TL’den işlem gördü.


Giresun Ticaret Borsası Lisanslı Deposu’nda düzenlenen fındık alım törenine Vali Harun Sarıfakıoğulları, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük ve üreticiler katıldı. Törende konuşan Vali Harun Sarıfakıoğulları, kahverengi altının kıymetini bilmek ve daha fazla değerlendirmek için dönüm başına verimin artırılması gerektiğini söyledi. Vali Sarıfakıoğulları, “3 Ağustos tarihinde hasat dönemi başlamıştı. Bugün de TMO Genel Müdürümüzün katılımıyla borsamızın fındık alımını başlatıyoruz. Bilindiği gibi Giresun kalite fındığın fiyatı 17 TL olarak belirlendi. Bugünden itibaren de fındık alımları başlamış durumdadır. Fındık kahverengi bir altın aslında ve bu elimizdeki altını en verimli şekilde kullanmak istiyoruz. Bunun için bazı köylerimizde örnek fındık bahçeleri oluşturuldu. Buralardaki hedefimiz verimi artırarak dönüm başına 170 kilogram ürün almak” dedi.



“Lisanslı depo avantajı fiyat farkı”


TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ise, "İlk ürününü teslim aldığımız üreticimizin fındığı 18.36 TL değer bulmuştur. Randıman kalitesiyle ürününü lisanslı depoya teslim ettiğinden dolayı 18.36 TL değer bulmuştur ve açıklanan fiyatı 17 TL olarak düşündüğümüzde lisanslı depoya fındık teslim etmenin bir avantaj olduğu görülmektedir. Çünkü lisanslı depoya teslim edildiğinde yasal kesintiler olmamaktadır. Diğer sağladığı avantajlarla birlikte bir miktar daha yüksek olması mümkün olmaktadır” şeklinde konuştu.



“Kota uygulaması yok, verim ortalaması var”


TMO’nun fındık alımlarına hazır olduğunu anlatan Güldal, “2019 yılı ürününü TMO olarak alım yapmak için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Depolarımızla, alım yerlerimizle personelimizle hazırlıklarımızı tamamladık. Ancak üreticimizden standart kriterler istiyoruz. Rutubet yüzde 6’nın altında olacak, kırık oranı yüzde 5’in altında olacak, sağlam iç fındık oranı yüzde 40’ın üzerinde olacak. Bu konuda alım noktalarında görevlilerimiz bilgilendirildi ve kesinlikle üreticilerimizden bu kriterler istenecektir. Bununla birlikte TMO’nun kota uygulaması denilen bir şey yoktur. Verim ortalaması vardır ve bu verim ortalaması da o ilin rekoltesine göre belirlenmektedir. Ancak bu konuda da yüzde 15 bir artış yaparak dönüm başına 65 kilograma kadar çıkartılmıştır” diye konuştu.



“FİSKOBİRLİK ile işbirliği yapılacak”


FİSKOBİRLİK ile işbirliği konusunda da değerlendirmeler yapan Güldal, “Fındık alım konusunda FİSKOBİRLİK’in de bir talebi olmuştur ve bizim tarafımızdan da olumlu karşılanmıştır. Bu konuda henüz protokol aşamasında olunduğunu biliyorum. Gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra bir işbirliği söz konusu olacaktır” ifadelerini kullandı.


Yapılan açıklamaların ardından Giresun Ticaret Borsası Lisanslı Deposu’na ilk fındık teslimatları kurdele kesiminin ardından yapıldı. Ayşe Ensar adına yapılan ilk teslimatta 760 kilo fındık 18.36 TL’den işlem görerek teslim alındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi
    1. Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale..
    2. Trump'ın ziyaretini ertelemesi..
    3. Otomobil ile tır çarpıştı: 8 yaralı
    4. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    5. Tekirdağ'da sosyal medyadan terör..
    6. Depreme dayanıklı bina nasıl..
    7. Bahçeli’den CHP’ye sert sözler: “CHP..
    8. KKTC Başbakanı Ersin Tatar:
    9. Eskişehir’deki zincirleme trafik..
    10. Serbest piyasada altın fiyatları
    11. Erdem Özgenç Fatih Karagümrük’te
    12. Tunceli’de 3.9’luk deprem
    13. Kaçan kurbanlığı 9 gün sonra buldular
    14. Efeler turp gibi
    15. 7. Boğaziçi Film Festivali, First Cut..
    16. BM'den İdlib'e insani yardım
    17. Metin Feyzioğlu: Kavga mı edelim
    18. Amatör Spor Kulüpleri’nin 2019-2020..
    19. "Yanlışlıkla" iki günlüğüne "ünlü" oldu
    20. TDP ekipleri 24 bin 863 kişiye ulaştı
    21. KYK yurdunda kalan öğrenci ücretli..
    22. Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten..
    23. Göztepe yöneticileri yangın bölgesinde
    24. Tunceli'de 3,9 büyüklüğünde deprem
    25. Uzmanından korkutan uyarı: İstanbul..
    26. Bir anlık dikkatsizlik kazaya neden..
    27. AK Parti Tunceli’de, 18’inci yaşını..
    28. ASKON’un hedefi daha fazla yatırım ve..
    29. Kapalıçarşı'da altın
    30. (Özel) Terörist ilan edildi, kahraman..
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Yerine kayyım atanan Ahmet Türk sahiplerinin yanına koştu!
    Yerine kayyım atanan Ahmet Türk sahiplerinin yanına koştu!