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Aktüel

Giresun'da iki caddede maske takma zorunluluğu getirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-14 23:54:24 -
Giresun'da iki caddede maske takma zorunluluğu getirildi

GİRESUN (AA) - Giresun Valiliği, şehir merkezindeki iki caddeyi kullanan tüm vatandaşlar için maske kullanma zorunluluğu kararı alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, bugün, Vali Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında, Gazi ve Alparslan caddelerini kullanan tüm vatandaşların maske takmalarının kararlaştırıldığı ifade edilerek, "Kişiler arası sosyal mesafeyi koruyacak şekilde izolasyon kurallarına uyulmasına, bu kararın 14 Mayıs 2020 sabah saat 08.00'den itibaren geçerli olmak üzere uygulamaya konulmasına karar verilmiştir." denildi.

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