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Ekonomi

Giresun'da fındık rekoltesi tahmin çalışmaları tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-07-12 15:35:46 -
Giresun'da fındık rekoltesi tahmin çalışmaları tamamlandı

GİRESUN (AA) - Giresun Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, kentte 2020 ürünü fındık rekoltesi tahmini için yürütülen çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Angın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müdürlük koordinasyonunda, Giresun Üniversitesi, Giresun Ticaret Borsası, FİSKOBİRLİK, Karadeniz İhracatçılar Birliği, Giresun Ziraat Odası, Fındık Araştırma Enstitüsü ve ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla rekolte tespit komisyonu kurulduğunu belirtti.

Komisyonun 2 Temmuz'da Giresun genelinde başlattığı yeni mahsul fındık rekoltesi tahmin çalışmasının sona erdiğini ifade eden Angın, sonuçları değerlendirdiklerini ve rapor hazırladıklarını bildirdi.

Angın, söz konusu raporun Tarım ve Orman Bakanlığına gönderileceğini kaydetti.

Türkiye geneli fındık rekoltesi tahmini Tarım ve Orman Bakanlığınca açıklanıyor.

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