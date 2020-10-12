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Ekonomi Giresun'da fındık fiyatı haftaya 26 liradan başladı
Ekonomi

Giresun'da fındık fiyatı haftaya 26 liradan başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-12 14:17:49 -
Giresun'da fındık fiyatı haftaya 26 liradan başladı

GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon kurulu Başkanı Abdullah Şahin, fındık fiyatının haftaya 26 liradan başladığını söyledi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağustos ayında sezona 22 liradan başlayan fiyatın sonraki süreçteki yükseliş eğilimini sürdürdüğünü belirtti.

Bir kilogram fındık fiyatının yeni haftaya serbest piyasada 26 liradan başladığını kaydeden Şahin, ileriki dönemde pazarda oluşacak rakamla ilgili şimdiden bir değerlendirme yapmanın doğru olmadığını ifade etti.

Bu yıl çiftçinin ürününe sahip çıktığına işaret eden Şahin, "Üreticimiz bu yıl fındığına sahip çıkmış durumda. Pazara ihtiyacı kadar ürün indiriyor. Yine emanete olan ilgi de azalmış durumda. Önceki yıllara oranla emanete bırakılan ürün miktarına ciddi düşüş söz konusu. Bu durum da pazardaki fiyata olumlu yansıyor." değerlendirmesinde bulundu.


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