Giresun’da feci kaza: Motosiklet kamyonetle çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti!
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonetle çarpışan motosiklette bulunan 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kamyonet sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaza, Yağlıdere ilçesi Ağalar Köprüsü mevkisinde meydana geldi. İmdat T. yönetimindeki motosiklet, H.K. idaresindeki kamyonet ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü İmdat T. ve yanında bulunan Engin T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kamyonet sürücüsü jandarma tarafından ifadeye götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.