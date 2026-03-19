Kadıköy’ün simgesi ama denizle bağı koptu! İskele Camisi’nin dikkat çeken hikayesi

Arpacı, "Yapı, İskele Camisi ancak günümüzde bu iskeleyle ilgili herhangi bir iz göremiyoruz. Çünkü burası Osmanlı döneminde büyük ölçüde doldurulmuş. Yapıdan şu an denize baktığımız zaman denizi göremiyoruz. Kuvvetle muhtemel Sultan 3. Mustafa döneminde caminin özgün halinde burası bir yalı camisi hüviyetindeydi. Hadikatü'l-cevami'de hafız Hüseyin Ayvansarayi, bu camiye ait bir sıbyan mektebinden de bahseder ancak maalesef bu mektep günümüze ulaşmamış." dedi. İskele Camisi'nin Kadıköy açısından önemine dikkati çeken Arpacı, "Buraya yakın bir konumda yer alan Osman Ağa Camisi 1614 tarihli. Burası 1761 tarihli. Yani İskele Camisi, Kadıköy'de inşa edilen bir sultani yapı ve Kadıköy'ün nüfus açısından şenlenmesi de bu İskele Camisi'nin inşasıyla birlikte başlamış. 18. yüzyılda cami inşa ediliyor, sonraki süreçte Kadıköy gayrimüslimlerin de yerleşmesiyle İstanbul'un önemli cazibe merkezlerinden biri haline gelecek." diye konuştu.