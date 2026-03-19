Kapadokya’da jandarmadan tatlı uygulama
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapadokya bölgesini ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlere yönelik hem güvenlik denetimlerini artırdı hem de örnek bir uygulamaya imza attı. Bayram dolayısıyla Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyündeki jandarma uygulama noktasında durdurulan sürücüler, şeker ve kolonya ile karşılanarak bayramları kutlandı. Kapadokya’nın önemli giriş noktalarından birinde gerçekleştirilen uygulamada jandarma ekipleri, trafik kontrollerinin yanı sıra sürücülere ve yolculara iyi yol dileklerinde bulundu.