Kapadokya'da jandarmadan tatlı uygulama
Kapadokya'da jandarmadan tatlı uygulama

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapadokya bölgesini ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlere yönelik hem güvenlik denetimlerini artırdı hem de örnek bir uygulamaya imza attı. Bayram dolayısıyla Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyündeki jandarma uygulama noktasında durdurulan sürücüler, şeker ve kolonya ile karşılanarak bayramları kutlandı. Kapadokya’nın önemli giriş noktalarından birinde gerçekleştirilen uygulamada jandarma ekipleri, trafik kontrollerinin yanı sıra sürücülere ve yolculara iyi yol dileklerinde bulundu.

Ekiplerin güler yüzlü yaklaşımı ve ikramları, özellikle bölgeyi ilk kez ziyaret eden turistler tarafından memnuniyetle karşılandı. Uygulama noktasında durdurulan sürücülerden Ömer Balkan, "Uygulama süper olmuş. Tebrik ediyorum. Her yönden dört dörtlük bir uygulama olmuş" dedi. Samsun’dan bayram tatili için Kapadokya’ya gelen Osman Yüksel ise, "Bölgeye ilk defa geliyoruz. Bizim için çok ince bir karşılama oldu. İyi ki de gelmişiz" ifadelerini kullandı. Kapadokya’yı ziyaret eden İtalyan turistler de gördükleri uygulama karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Turistler, "Bizde polisler bizi durdurup ceza yazıyorlar. Ama burada askerler bize şeker ve çikolata veriyor. Her şey yolunda gidiyor ve askerler ceza yazmıyoruz diyorlar. Bu muhteşem bir uygulama" şeklinde konuştu.

Öte yandan Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram süresince Kapadokya genelinde denetimlerini yoğunlaştırdı. Bölgeye gelen turistlerin güvenli bir tatil geçirmesi amacıyla yol kontrolleri artırılırken, trafik kurallarına uyulması konusunda da bilgilendirmeler yapılıyor. Özellikle yoğunluk yaşanan turistik güzergâhlarda hem trafik akışının düzenlenmesi hem de muhtemel kazaların önüne geçilmesi için ekipler 24 saat esasına göre görev yapıyor.

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Kapadokya; peribacaları, yer altı şehirleri, tarihi kaya kiliseleri ve sıcak hava balonlarıyla her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Bayram tatiliyle birlikte ziyaretçi yoğunluğu artarken, jandarma ekipleri de hem güvenlik hem de huzur ortamının sağlanması için sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Nevşehir Valisi Ali Fidan da yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı süresince il genelinde tüm tedbirlerin alındığını belirterek, "Vatandaşlarımızın bayramı huzur ve güven içinde geçirmesi için gerekli planlamalar yapılmıştır. İl genelinde 202 ekip ve 2 bin 574 güvenlik personeli görev yapacaktır. Ayrıca 9 dedektör köpek ve 1 dron da çalışmalara destek verecektir. Sadece güvenlik değil, sağlık, ulaşım ve haberleşme gibi alanlarda da tüm hazırlıklar tamamlanmıştır. Kapadokya’da konaklama doluluk oranlarının yüzde 80’in üzerine çıkmasını bekliyoruz" dedi.

