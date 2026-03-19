Kapadokya’da jandarmadan tatlı uygulama

Ekiplerin güler yüzlü yaklaşımı ve ikramları, özellikle bölgeyi ilk kez ziyaret eden turistler tarafından memnuniyetle karşılandı. Uygulama noktasında durdurulan sürücülerden Ömer Balkan, "Uygulama süper olmuş. Tebrik ediyorum. Her yönden dört dörtlük bir uygulama olmuş" dedi. Samsun’dan bayram tatili için Kapadokya’ya gelen Osman Yüksel ise, "Bölgeye ilk defa geliyoruz. Bizim için çok ince bir karşılama oldu. İyi ki de gelmişiz" ifadelerini kullandı. Kapadokya’yı ziyaret eden İtalyan turistler de gördükleri uygulama karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Turistler, "Bizde polisler bizi durdurup ceza yazıyorlar. Ama burada askerler bize şeker ve çikolata veriyor. Her şey yolunda gidiyor ve askerler ceza yazmıyoruz diyorlar. Bu muhteşem bir uygulama" şeklinde konuştu.