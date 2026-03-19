  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Güzel haber geldi: Usta sanatçı Orhan Gencebay tedavisinin ardından taburcu edildi İsrail kara harekatı başlatmıştı... İHH yoksulların yardımına koştu! Bayram arifesinde kahraman şehitlerimiz unutulmadı Inter kararını verdi! Hakan Çalhanoğlu transferinde sıcak gelişme Sindirim sistemimiz, bir aylık oruç ibadeti sonrası... Bayramın ilk günü sofrası nasıl olmalıdır? Aman diyelim... Kahvaltıda ağzınıza sürmeyin! Tansiyon düşmanı besinler Türk kolonyasının peşine düştüler: ‘Doldurup doldurup gönderin’ diyen ülke herkesi şaşırtacak Kadıköy’ün simgesi ama denizle bağı koptu! İskele Camisi’nin dikkat çeken hikayesi Kapadokya’da jandarmadan tatlı uygulama Müthiş haber geldi: Barış Alper satılırsa Mika Godts gelecek
Sağlık
8
Yeniakit Publisher
Aman diyelim... Kahvaltıda ağzınıza sürmeyin! Tansiyon düşmanı besinler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Aman diyelim... Kahvaltıda ağzınıza sürmeyin! Tansiyon düşmanı besinler

Ramazan Bayramı ile birlikte kahvaltı kültürümüz tekrardan start alıyor.

#1
Kahvaltı, günün en kritik öğünlerinden biri, güne nasıl başladığınız, sadece enerji seviyenizi değil, aynı zamanda dikkat ve konsantrasyonunuzu da etkiler. Özellikle kahvaltılık gevrekler, çoğu zaman masum ve sağlıklı bir seçenek gibi sunulsa da, içerikleri incelendiğinde durum hiç de öyle değil.

#2
Araştırmalar, işlenmiş ve şeker açısından zengin kahvaltılık ürünlerin damar sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini gösteriyor.

#3
Damar tıkanıklığı (ateroskleroz), genellikle yıllar süren yanlış beslenme alışkanlıklarının bir sonucu olarak gelişiyor.

#4
Bu ürünlerin en büyük sorunu, yüksek miktarda rafine şeker içermeleri. Popüler gevrekler, tatlandırıcılar ve mısır şurubu ile zenginleştiriliyor, bu da kan şekeri seviyelerinde ani yükselme ve ardından hızlı düşüşler yaşanmasına yol açıyor. Bu döngü, zamanla insülin direncine neden olabiliyor ve damar yapısına zarar vererek tıkanıklık riskini artırıyor.

#5
Bir diğer önemli nokta, kahvaltılık gevreklerin büyük ölçüde işlenmiş olması. Lif oranları düşük, besin değerleri sınırlı ve katkı maddeleri açısından zengin olan bu ürünler, uzun vadede kalp-damar sağlığını olumsuz etkileyebilir.

#6
Doğal tahılların aksine, işlenmiş gevrekler vücutta iltihaplanmayı artırarak damar sertliğine zemin hazırlıyor.

#7
Ayrıca, paketli gevreklerin çoğunda sağlıksız yağlar bulunuyor. Özellikle raf ömrünü uzatmak için kullanılan trans yağlar, kötü kolesterolü yükseltirken iyi kolesterolü düşürüyor ve damar duvarlarında plak oluşumunu hızlandırıyor. Gizli tehlikeler bununla da sınırlı değil: birçoğu beklenenden fazla sodyum (tuz) içeriyor. Tatlı bir ürün olmasına rağmen yüksek tuz, tansiyonun yükselmesine ve damar sağlığının bozulmasına yol açabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23