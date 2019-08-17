Giresun’da en fazla ödenek yol ve içme suyuna

Giresun’da 2019 yılında en fazla ödeneğin ayrıldığı ulaşım alanında hedeflenen 548 projenin 187’si tamamlandı. Bu projelerden 285’inin devam ettiği, 50 projenin ihale aşamasında olduğu, 26’sına ise henüz başlanmadığı belirtildi.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında, Kaymakamlar ve KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu toplantısı yapıldı. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, il genelindeki güvenlik ve asayiş olayları değerlendirilirken, KÖYDES çalışmaları ile yatırım faaliyetlerinin hangi aşamada olduğu ele alındı. Toplantıda yapılması gereken çalışmalar ve alınması gereken önlemler ile ilçeler arasındaki koordinasyon ve başta KÖYDES projeleri olmak üzere il genelinde yapılan yatırımların gerçekleşme oranları gözden geçirildi.

İl merkez ve ilçelerinde 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen ve yapımı devam eden KÖYDES yatırımlarının slaytla sunumu yapılan toplantıda 2019 yılında Giresun’a51 milyon 367 bin 510 TL ödenek geldiği, bu ödeneğin 5 milyon 660 bin 867 TL’si içme suyu projelerine, 38 milyon 173 bin 216 TL’si yol projelerine, 350 bin TL’si atık su projelerine, 6 milyon 136 bin 751 TL’si ortak alıma, 1 milyon 46 bin 675 TL iseyönetim gideri olarak ayrıldığı belirtildi. 2019 yılında yapılması hedeflenen toplam 659 projenin 202’sinin bitirildiği, 355’inin devam ettiği, 69’unun ihale aşamasında olduğu 32’sine ise henüz başlanılmadığı, 3’ünün de iptal edildiği belirtildi.

Yıl içinde yapılması hedeflenen toplam 659 projenin 109’unun içme suyu projesi olduğu ve bu projelerden 15’inin tamamlandığı, 70’inin devam ettiği, 18’inin ihale aşamasında olduğu, 6’sına ise henüz başlanmadığı, kaydedildi. 1 projenin iptal edildiği; hedeflenen 548 yol yapımı projesinden de187’sinin tamamlandığı, 285’inin devam ettiği, 50’sinin ihale aşamasında olduğu, 26’sına henüz başlanılmadığı,2’sinin de iptal edildiği, 1 atık su projesinin de ihale aşamasında olduğu kaydedildi.