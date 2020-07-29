Giresun'da bulunan vaşak, tedavi altına alındı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Dereli ilçesinde bir vatandaşın hareketsiz bulduğu vaşak, tedavi altına alındı.

Kümbet Yaylası'nda hareketsiz bir vaşak gören kişi, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bildirdi. Ekipler, bulunduğu yerden aldıkları vaşağın tedavisine başladı.

DKMP Giresun Şube Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, vaşağın, nesli tehlike altında bulunması nedeniyle korunan bir tür olduğu belirtildi.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Vaşağın, yılan sokması ya da başka bir sebeple zehirlenmiş olabileceği düşünülmektedir. Bugün itibarıyla durumu daha iyi olsa da tedavileri devam etmektedir. İyileşmesi sağlandığında doğal ortamına bırakılacaktır. Vatandaşlarımızın yaban hayvanlarına karşı duyarlılığının yüksek olması memnuniyet vericidir."



