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Aktüel Giresun'da bir köy karantinaya alındı
Aktüel

Giresun'da bir köy karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 21:27:47 -
Giresun'da bir köy karantinaya alındı

GİRESUN (AA) - Giresun'da bir köyün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Giresun Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda Lapa köyüne bağlı Hüseyindağ mevkisinin, Kovid-19 vaka ve temaslarının artması nedeniyle bugünden itibaren 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, karantina kararına uyulmaması, uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince adli para cezası verileceği, aykırılığın durumuna göre suç teşkil davranışlara göre TCK'nin 195'inci maddesi gereğince adli işlem başlatılacağı kaydedildi.

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