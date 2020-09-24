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Aktüel Giresun'da 7 kişiyi darp iddiasıyla yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Giresun'da 7 kişiyi darp iddiasıyla yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 14:03:48 -
Giresun'da 7 kişiyi darp iddiasıyla yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

GİRESUN (AA) - Giresun'nun Dereli ilçesinde 7 kişinin darp edilmesine ilişkin olayla ilgili 9 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 19 Eylül'de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan ihale ile Dereli ilçesinde yıkım faaliyetlerini gerçekleştiren şirketin iş makinesi operatörlerinden 7 kişi darp edildi.

Olaya karıştığı tespit edilen C.A, S.A, M.A, A.Ş, Z.A, Ş.A, N.G, G.G. ve E.A. 20 Eylül'de yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada, bir adet 7,65 milimetre çaplı tabanca, 4 tabanca şarjörü, 24 adet 7,65 milimetre çaplı fişek, 122 adet 9 milimetre çaplı fişek, bir miktar av fişeği, 2 bıçak, bir havalı tüfek, bir yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler, TCK-220 suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, 6136 SKM, tehdit-hakaret, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçlamasıyla adli mercilere sevk edildi.

Olayla ilgili 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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